Amazon rilancia sconti su smart TV 4K DVB-T2 Hisense, un modello al minimo storico

Nuova settimana, nuove offerte proposte da Amazon. Negli ultimi sette giorni di ottobre 2021, il colosso dell’e-commerce non solo ha lanciato promozioni su prodotti SanDisk e Western Digital, ma anche sconti su 3 smart TV 4K DVB-T2 Hisense, di cui un modello proposto al suo prezzo più basso di sempre.

Sconti Amazon su smart TV Hisense

Hisense 55AE7210F , Smart TV LED Ultra HD 4K 55", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

, Smart TV LED Ultra HD 4K 55", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro Hisense 65" ULED 4K 2021 65U88GQ , Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.099 Euro

, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1.099 Euro Hisense 75" QLED 4K 2021 75A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Dark Gray [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro

Chiariamo subito che il televisore proposto al suo prezzo minimo storico è il primo, ovvero il modello Hisense 55AE7210F venduto a 449 Euro anziché 499 Euro. Sconto alquanto ridotto, ma che porta il dispositivo a cifre mai viste prima, sia per la variante con stand centrale che con doppio stand.

A vendere e spedire questi televisori è sempre Amazon, che propone anche la soluzione di pagamento a rate Tasso Zero con 12 mensilità. La consegna sarà effettuata, come sempre, senza costi aggiuntivi per clienti Prime. Si nota, in conclusione, che le promozioni citate termineranno fra sei giorni.

Tra le altre iniziative del momento, abbiamo segnalato anche sconti fino al 38% su smartwatch Xiaomi e TicWatch.