Amazon rilancia smart TV LG al 35% in meno, compatibile con DVB-T2

Oggi torniamo ancora una volta su Amazon per proporvi una delle migliori offerte del momento su televisori di ultima generazione con supporto al DVB-T2: dopo avervi citato alcuni smart TV Sony Bravia OLED in promozione, eccovi un ottimo sconto su smart TV LG al 35% in meno.

Ecco a voi il modello di cui stiamo parlando, lanciato nel 2021 dal colosso sudcoreano:

LG 50UP75006LF Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Compatibile con Google Assistant e Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 387,89 Euro (599 Euro)

Si tratta quindi di un televisore di fascia media con schermo da 50 pollici, supporto a HLG e HDR per migliorare la qualità video, compatibilità con l’assistente vocale Alexa di casa Amazon e sistema operativo WebOS 6.0 per offrire tutte le funzionalità smart del caso. Ovviamente, c’è la compatibilità con l’ultimo standard del digitale terrestre.

Il televisore è venduto e spedito dalla società di Seattle, la quale garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime. In aggiunta, è possibile completare il pagamento a rate secondo piano Cofidis o Amazon, dove quest’ultimo è da 5 rate mensili da 77,58 Euro. Segnaliamo, in conclusione, che questa offerta non porta lo smart TV al prezzo minimo storico, distante di circa 30 Euro.

