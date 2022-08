Amazon rilancia smartwatch Amazfit e Huawei in offerta, anche meno di metà prezzo

Anche a Ferragosto i principali portali di e-commerce e delle catene di distribuzione in Italia propongono offerte imperdibili per tutti i gusti: oltre agli SSD Crucial a ottimi prezzi, ad esempio, Amazon include anche sconti intriganti su smartwatch Amazfit e Huawei, tra cui anche i modelli di ultima generazione.

Offerte Amazon su smartwatch Amazfit e Huawei

Amazfit Bip U Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Tracker, Alexa Integrato, 60 Modalità Sport, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, Impermeabile 5 ATM, Notifiche Messaggi: 44,99 Euro

Amazfit GTS 2e Smartwatch, Alexa Integrato, AMOLED da 1,65", Cardiofrequenzimetro, Monitor del Sonno, SpO2, GPS, Notifiche Messaggi, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Bluetooth 5.0, Nero: 79,90 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Nero (Night Black): 99,90 Euro

HUAWEI WATCH, Smartwatch 4G AMOLED 1.43 Pollici, AP52, Chiamata eSIM, Batteria fino a 3 Giorni, Saturazione Ossigeno, Frequenza Cardiaca 24/7, GPS, 5 ATM: 199,90 Euro

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 199,90 Euro

In certi casi la vendita viene effettuata da un negozio di terze parti e non da Amazon; quindi, consigliamo di verificare la sua affidabilità prima di procedere con l’acquisto; in altri casi ancora, invece, è possibile trovare coupon sconto aggiuntivi nella pagina del negozio, da attivare per godere di un taglio di prezzo aggiuntivo.

Ad ogni modo, è sempre il colosso statunitense a occuparsi della spedizione garantendo la consegna gratuita in pochi giorni ai clienti Prime. Il pagamento, peraltro, per diversi smartwatch tra quelli citati è effettuabile a rate Tasso Zero.

Restando sullo stesso portale, eccovi alcune offerte imperdibili su auricolari True Wireless.