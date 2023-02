Amazon rilancia smartwatch Fitbit in offerta, fino 32% in meno

Se ieri vi abbiamo proposto una lampada da lettura per la notte in offerta, questa sera torniamo su Amazon per alcune offerte su dispositivi wearable di ultima generazione: stiamo facendo riferimento a due smartwatch Fitbit proposti anche al 32% in meno, tra cui il Sense 2 lanciato nel 2022.

Procediamo con ordine: lo smartband Fitbit Charge 4 viene venduto a 109 euro al posto di 159,95 euro e si fa notare, in questo caso, per il colore prugna e il design particolarmente pratico. Compatibile con iOS 12.2 o successivi, e Android OS 7.0 o successivi, include funzionalità come il monitoraggio di frequenza cardiaca e del sonno, calendario, tracker conta-calorie e modalità sportive per verificare l’efficacia dell’esercizio fisico.

Scende invece da 299,95 euro a 249,90 euro il Fitbit Sense 2 lanciato su Amazon il 25 agosto 2022, dal peso di 200 grammi e compatibile con iOS 13 e Android 8.0. In questo caso il prezzo è valido per la versione Bianco Lunare, ma anche per Blu Nebbia e Grigio Scuro. Le funzionalità offerte includono tracker ECG, SpO2, monitoraggio stress giornaliero, ciclo mestruale, sonno e GPS, oltre a 40+ modalità di allenamento.

In entrambi i casi Amazon garantisce la consegna gratuita in un giorno ai clienti abbonati a Prime, e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in cinque rate mensili senza interessi secondo piani Cofidis e della società di Seattle.

Se siete particolarmente interessati all’ultimo smartwatch citato, vi rimandiamo alla recensione di Fitbit Sense 2.