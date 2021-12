Amazon rilancia smartwatch Huawei e Fossil a prezzi più bassi del Black Friday!

Assieme agli smartwatch Amazfit disponibili in sconto, a prezzi pari o più bassi del Black Friday 2021 è possibile trovare anche altri smartwatch Huawei e Fossil con tagli fino al 50% sul listino. Si tratta di cifre davvero sorprendenti, data la qualità dei dispositivi; dunque, senza indugi, ecco l’elenco dei migliori modelli in promozione!

Sconti Amazon su smartwatch Huawei e Fossil

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 46 mm con adattatore Huawei AP52, GPS, 15 modalità di allenamento, display del quadrante in vetro 3D, chiamata tramite Bluetooth, Matte Black: 99,90 Euro

Fossil HR Collider Smartwatch Ibrido con Monitoraggio del Battito Cardiaco, Attività e Sonno con Statistiche di Benessere Approfondite: 99,50 Euro

Fossil HR Neutra Smartwatch Ibrido con Monitoraggio del Battito Cardiaco, Attività e Sonno con Statistiche di Benessere Approfondite: 99 Euro

Fossil HR Monroe Smartwatch Ibrido con Monitoraggio del Battito Cardiaco, Attività e Sonno con Statistiche di Benessere Approfondite: 126,90 Euro

Fossil Smartwatch GEN 5 + 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC: 160 Euro

Fossil Smartwatch GEN 5 + 5E Connected da Donna con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC: 160 Euro

Fossil Orologio Digitale Touchscreen Uomo con Cinturino in Silicone FTW40533: 237,65 Euro

A sorpresa, per diversi smartwatch tra questi si parla di prezzi più bassi del Black Friday. Un esempio? Fossil HR Neutra nella grande settimana di sconti risultava venduto a 139 Euro da Amazon, mentre ora è sceso a 99 Euro! In certi casi si notano prezzi pari o appena superiori a quelli visti a fine novembre. Insomma, restano sconti imperdibili!

A vendere e spedire i detti prodotti è sempre il colosso dell’e-commerce, il quale garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi in un giorno ai clienti Prime. Come da prassi, c’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto a rate con piano Cofidis o Amazon. Si segnala, infine, che l’offerta sul modello Huawei finirà nella serata di oggi, 2 dicembre 2021. Gli smartwatch Fossil, invece, resteranno in sconto ancora per 7 giorni.

