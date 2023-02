Amazon rilancia stampanti HP in offerta, fino 40% in meno su modelli da ufficio

Nella stessa giornata in cui Amazon rilancia Apple Watch Ultra in offerta, lo stesso portale inizia questa nuova settimana con diverse stampanti multifunzione HP in sconto a prezzi interessanti, anche calati del 40% rispetto al listino. Vediamo i modelli migliori disponibili nei prossimi giorni.

In questa rassegna troverete modelli low-cost semplici per un utilizzo prettamente casalingo, ma anche – e, anzi, soprattutto – stampanti multifunzione da ufficio. Specifichiamo subito, inoltre, che in tutti i casi si raggiunge o ci si avvicina di molto al prezzo più basso di sempre; avete capito, pertanto, che si tratta di offerte davvero imperdibili.

Di seguito i nomi dei modelli:

HP Envy 6020e – 74,99 euro (119,90 euro), nuovo minimo storico

– 74,99 euro (119,90 euro), nuovo minimo storico HP OfficeJet Pro 9012e – 178,99 euro (269,90 euro)

– 178,99 euro (269,90 euro) HP OfficeJet Pro 9022e – 234,99 euro (389,90 euro)

– 234,99 euro (389,90 euro) HP Laser Tank 1604w 381L0A – 244,99 euro (389,90 euro)

– 244,99 euro (389,90 euro) HP Smart Tank Plus 7305 AiO – 299 euro (399,90 euro), nuovo minimo storico

Tutte le stampanti sopra proposte risultano vendute e spedite da Amazon, che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime e consente di effettuare il pagamento in più mensilità senza interessi grazie al suo piano a rate. In alternativa, si può procedere con il pagamento a rate tramite Cofidis. Infine, segnaliamo che nel caso dell’HP Laser Tank si ottiene un buono sconto di 10 euro per l’acquisto di Microsoft 365 Family.

Sempre nello stesso sito potete trovare poi Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a un ottimo prezzo.