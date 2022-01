Amazon rilancia tanti sconti su auricolari e smartphone OPPO, anche al minimo storico

Dopo avere visto in giornata le offerte Amazon su iPhone 13 e Apple Watch SE, torniamo sul medesimo portale per analizzare le promozioni su auricolari e smartphone OPPO appena rese disponibili. In diversi casi si raggiunge o ci si avvicina al prezzo più basso di sempre; in altre parole, sono sconti da non perdere!

Sconti Amazon su auricolari e smartphone OPPO

OPPO Enco W12 , Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, Bianco [Versione Italiana]: 29,99 Euro

, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, Bianco [Versione Italiana]: 29,99 Euro OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianco: 49,99 Euro

Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Bianco: 49,99 Euro OPPO Cuffie Bluetooth senza fili Enco X True Auricolari in-ear Cancellazione attiva del rumore ibrida Ricarica wireless IP54 AAC SBC – Nero: 99,99 Euro

True Auricolari in-ear Cancellazione attiva del rumore ibrida Ricarica wireless IP54 AAC SBC – Nero: 99,99 Euro OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 37,99 Euro

Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 37,99 Euro OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black: 319,99 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black: 319,99 Euro OPPO Reno6 5G , Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black: 409,99 Euro

, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black: 409,99 Euro OPPO Reno6 Pro 5G, Qualcomm 870, Display 6.55‘’ FHD+ AMOLED 90Hz, Quad Camera 50+16+13+2MP, RAM 12GB Espandib. + ROM 256GB, 4500mAh, Dual Sim, con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Lunar Grey: 679,99 Euro

Al prezzo minimo storico troviamo in particolare OPPO Reno6 5G e OPPO Enco Air W32, mentre vi si avvicinano molto, stando ai dati raccolti da Keepa, gli auricolari OPPO Enco W12 e OPPO Enco X. A vendere e spedire i prodotti citati è sempre Amazon, che garantisce oltretutto la consegna in un giorno ai clienti Prime. Non manca, poi, la possibilità di completare il pagamento a rate con Cofidis o piano della società statunitense. Infine, segnaliamo che le promozioni scadranno tra 13 giorni.

Sempre su Amazon potrete trovare anche diversi smartwatch Garmin in offerta.