Amazon rilancia tre CPU AMD Ryzen a prezzi eccezionali, si sfiora il minimo storico

Volete aggiornare il vostro PC desktop con componenti di fascia medio-alta senza spendere cifre esorbitanti? Grazie ad Amazon potete farlo, dato che in queste giornate il gigante dell’e-commerce sta proponendo tre CPU AMD Ryzen a prezzi eccezionali, con tagli fino al 46% sul listino.

Se quindi non volete acquistare un laptop Acer in offerta a meno di 500 euro, meglio non perdersi queste promozioni su processori della linea AMD Ryzen 5000: due modelli in particolare sono dotati del chip grafico Vega dedicato, perfetto sulle build che non dispongono di una scheda video a sé stante e più performante.

I processori AMD interessati sono i seguenti:

AMD Ryzen 5 5600G : 139,49 euro (258,30 euro)

: 139,49 euro (258,30 euro) AMD Ryzen 5 5600 : 153,83 euro (184,10 euro)

: 153,83 euro (184,10 euro) AMD Ryzen 7 5700G 8-Core Processore Desktop Sbloccato A 16 Thread Con Grafica Radeon – 191,27 euro (324,40 euro)

In tutti e tre i casi si parla di prezzi che sfiorano il minimo storico, con un distacco di massimo 10 euro circa nel caso della CPU Ryzen 5 5600. Amazon è sempre responsabile di vendita e spedizione, garantisce la consegna a domicilio anche in un giorno effettuando l’acquisto entro fine giornata e consente di completare il pagamento a rate con piano Cofidis al check-out. In aggiunta, non manca un buono sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC.

