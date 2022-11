Amazon rilancia TV LG OLED 2022 al 42% in meno, minimo storico al Black Friday

Dopo avere trattato in giornata i buoni regalo di Natale proposti da Amazon Italia, confezionati con simpatici design a tema e buste speciali, è il momento di tornare a guardare al Black Friday 2022 con questo TV LG OLED C2 del 2022 venduto al 42% in meno ancora per otto giorni circa.

Si tratta del modello LG OLED65C24LA dotato di pannello da 65 pollici e perfetto sia per la visione di film e serie TV, sia per il gaming con console e PC grazie alle porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. Di seguito trovate la voce integrale dal catalogo Amazon:

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G]: 1.729 euro (2.999 euro)

Il pagamento può essere effettuato a rate anche seguendo il piano a dodici mensilità senza interessi proposto dal colosso di Seattle. Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna programmata per venerdì 25 novembre in caso di acquisto oggi, 20 novembre 2022. Ancora una volta, ricordiamo che l’offerta è destinata a terminare il 28 del mese, salvo esaurimento scorte.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo ripreso uno sconto Amazon sull’iPad Pro 2022.