Amazon rilancia TV OLED evo 4K a oltre 1.000 euro in meno, un prezzo imperdibile

Al netto delle offerte su iPad Pro ed AirPods 3, sul sito italiano di Amazon si trova in queste ore un ottimo smart TV di ultima generazione e di fascia alta a un prezzo speciale. Stiamo parlando di un LG OLED evo Gallery Edition a oltre 1.000 euro in meno grazie a un taglio del 43%.

Il televisore in questione è tra i top di gamma per eccellenza della società sudcoreana, caratterizzato da un pannello da 55 pollici e dal design elegante, perfetto per il gaming con console next-gen e per la visione di contenuti multimediali in alta qualità. Di seguito trovate la descrizione completa del dispositivo come fornita da Amazon:

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55" TV OLED evo Gallery Edition Serie G2 2022, Gallery Design, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster Max, Dolby Vision Precision Detail, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps [Classe di efficienza energetica G]: 1.435,99 euro (2.499 euro)

Il gigante dell’e-commerce purtroppo non lo sta proponendo al prezzo più basso di sempre, raggiunto circa 50 giorni fa stando allo storico di Keepa. Ciononostante, la distanza da esso non è così elevata. Per questa ragione ci sentiamo di consigliare caldamente l’acquisto in caso di interesse. Amazon garantisce inoltre consegna gratuita ai clienti Prime e permette di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da poco meno di 200 euro.

Sempre da Amazon abbiamo ripreso anche un TV TCL con HDMI 2.1 in offerta.