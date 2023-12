Amazon rimborsa un anno di Prime sotto forma di buoni promozionali: i dettagli

Promozione di Natale targata Amazon, che da qualche giorno sta inviando una mail a 7mila fortunati utenti, a cui è stata data la possibilità di ottenere il rimborso, sotto forma di buoni promozionali, di un intero anno di Prime.

Il funzionamento della promozione è molto semplice: ciò che bisogna fare è collegarsi direttamente a questo indirizzo, abbonarsi ad Amazon Prime per un anno pagando i 49,90 Euro previsti dal canone annuale, visto che la sottoscrizione mensile non è compatibile, e quindi aspettare di ricevere i 49,90 Euro di rimborso sotto forma di codici promozionali da utilizzare per i propri account.

L’erogazione dei buoni promozionali avverrà a scaglioni: il 9 e 24 Gennaio saranno inviati codici sconto da 10 Euro da spendere sugli ordini di almeno 30 Euro. L’8 e 23 Febbraio 2024 saranno inviati buoni rispettivamente da 10 e 19,90 Euro, da spendere su ordini di almeno 30 e 60 Euro. Il buono inviato il 9 Gennaio sarà valido fino al 23 Gennaio, quello inviato il 24 Gennaio potrà essere utilizzato fino al 7 Febbraio, il terzo codice da 10 Euro ricevuto l’8 Febbraio 2024 invece sarà valido fino al 22 Febbraio mentre, infine, il quarto codice promozionale da 19,90 Euro potrà essere utilizzato fino al 23 Maggio 2024. Tutti i dettagli disponibili direttamente nella pagina dedicata.