Amazon rimborsa le differenze di prezzo fino al 4 Dicembre per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2023, Amazon rimborserà le differenze di prezzo per gli acquisti effettuati fino al 4 Dicembre 2023. La comunicazione è avvenuta attraverso un documento di supporto ed una notifica inserita sul proprio sito.

Come si può leggere direttamente tramite il sito web Amazon, “se acquisti un prodotto con il badge Offerta Black Friday venduto da Amazon dal 17 al 27 Novembre e il prezzo scende ulteriormente prima delle 23:59 CET del 4 Dicembre, ti rimborseremo automaticamente la differenza! Ti invieremo un'e-mail quando elaboreremo il rimborso”.

Sostanzialmente quindi viene applicato lo stesso meccanismo che solitamente viene messo in campo per i preordini: se ad esempio si preordina un videogioco, al momento della spedizione viene addebitato il prezzo più basso raggiunto in tale lasso di tempo. Lo stesso varrà anche durante il periodo del Black Friday, a patto però che il prodotto includa il badge “Black Friday” nella scheda prodotto o nell’elenco presente su Amazon.

Ricordiamo che sempre durante il periodo di Natale, Amazon ha esteso il periodo per effettuare il reso: per gli acquisti effettuati tra il 1 Novembre ed il 31 Dicembre 2023, è possibile effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024. Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per scoprire tutte le offerte.