Amazon, rimossa anche Choetech: continua la lotta alle recensioni?

Non è certamente il primo ma non sarà neanche l'ultimo dei bestseller a finire dietro la lavagna. Dopo aver appreso della sospensione di Aukey e Mpow, oggi a quanto pare tocca a un altro dei migliori brand di dispositivi elettronici e accessori presenti sul portale.

Da qualche ora sembra scomparsa nel nulla ogni inserzione relativa agli articoli Choetech. Sebbene non si abbia ancora nessun tipo di ufficialità, di fatto sullo store non è più possibile rinvenire prodotti con questo marchio.

La vicenda è particolarmente lunga e articolata e sembra che possa rientrare nella lotta intrapresa da Amazon per l'eliminazione delle cosiddette recensioni false, una pratica di autopromozione messa in atto da alcune aziende le quali propongono a gruppi di utenti sui social, su piattaforme dedicate o tramite passaparola, prodotti in omaggio in cambio di recensioni al massimo dei voti, ricche di contenuti multimediali e di una lunghezza prestabilita.

Tempo addietro, un portavoce di Amazon disse, senza menzionare alcun brand in particolare, che "vogliamo che i clienti Amazon acquistino con fiducia sapendo che le recensioni che leggono sono autentiche e pertinenti. Abbiamo politiche chiare sia per le recensioni, che vietano abusi. La nostra community è presente e sospendiamo, vietiamo e intraprendiamo azioni legali contro coloro che violano queste norme".

Di recente è emerso anche un corposo database contenente i dati di migliaia di utenti presumibilmente coinvolti in questa strategia delle recensioni false su Amazon.