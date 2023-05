Amazon ha rimosso le voci delle celebrità per Alexa: ci saranno rimborsi

Vi ricordate della possibilità di dialogare con Samuel L. Jackson tramite Alexa? Ebbene, adesso Amazon ha deciso di rimuovere le "personalità" delle celebrità legate all'assistente vocale, rendendo di fatto non più utilizzabile questo tipo di funzionalità.

Come riportato anche da The Verge e TechCrunch, infatti, ora i pacchetti legati a Samuel L. Jackson, Shaquille O'Neal e Melissa McCarthy non risultano più acquistabili. Per intenderci, fino a poco tempo fa gli utenti potevano acquistare, usualmente a un prezzo di 4,99 dollari (sembra che in determinati periodi il costo sia stato anche vicino a un dollaro), la possibilità di "dialogare" con le celebrità coinvolte tramite Alexa, utilizzando frasi come "Alexa, chiedi a Samuel com'è stato fare Star Wars".

Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo, risultava anche possibile chiedere il meteo a Samuel L. Jackson. Tuttavia, visitando oggi le pagine di Amazon.com legate alle varie "voci", si nota non solo che nessuna di queste risulta acquistabile, ma anche che in futuro coloro che hanno pagato non potranno più sfruttare il tutto (ad esempio, gli utenti che hanno comprato il pacchetto relativo a Melissa McCarthy potranno continuare a utilizzare la relativa skill Alexa solamente fino al 30 settembre 2023).

Per il resto, un portavoce di Amazon ha indicato ai microfoni di Engadget che "i clienti potranno continuare a utilizzare queste voci per un periodo di tempo limitato e possono contattare il servizio clienti per un rimborso".