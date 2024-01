Amazon rinuncia ad iRobot: l'e-commerce non concluderà l'acquisizione di Roomba

Sono passati pochi giorni da quando il Wall Street Journal ha lanciato l’indiscrezione che voleva la Commissione Europea pronta a bloccare l’acquisizione di iRobot da parte di Amazon e quest’oggi le due compagnie hanno annunciato che non finalizzeranno il processo iniziato qualche anno fa.

Con un comunicato congiunto pubblicato sul sito di iRobot, le due società hanno annunciato che l’accordo è scaduto e non sarà completato dal momento che “non ci sono spiragli affinchè venga approvato dall’Unione Europea”. iRobot ha annunciato anche che licenzierà circa 350 dipendenti, pari al 31% della sua forza lavoro, come parte di una ristrutturazione interna.

La ristrutturazione interna prevede che il presidente ed amministratore delegato di iRobot, Colin Angle, si metta. L’attuale vicepresidente esecutivo e direttore legale di iRobot, Glen Weinstein, invece ricoprirà il ruolo di amministratore delegato ad interim, mentre Andrew Miller diventerà presidente.

Amazon e Roomba avevano annunciato l’affare da 1,4 miliardi di Dollari qualche anno fa, ma lo scorso novembre la Commissione Europea aveva sollevato preoccupazioni sul possibile impatto sulla concorrenza e sul mercato. Le parti avevano tempo fino al 10 Gennaio per convincere la Commissione, ma evidentemente non ce l’hanno fatta e per tale motivo hanno preferito rinunciare. Non rappresenta una bella notizia però la ristrutturazione interna decisa da Roomba.