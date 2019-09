Amazon Riparti alla Grande, in sconto un SSD SanDisk e pellicole per iPhone in vetro

Continua anche oggi il Riparti alla Grande di Amazon, la serie di promozioni a cui il colosso dell'e-commerce ha dato il via nella giornata di ieri e che celebra il ritorno alla routine dopo le vacanze estive. Nella giornata di oggi abbiamo trovato in offerta delle pellicole in vetro temperato per iPhone ed un SSD portatile.

L'SSD portatile da 1 terabyte è il SanDisk Extreme, che garantisce una velocità di lettura fino a 550 Mb/secondo, consente di trasferire rapidamente le foto ed i video ad alta risoluzione, e grazie alla certificazione IP55 è resistente sia alla polvere che ai liquidi.

Per quanto riguarda le pellicole in vetro temperato, invece, sono targate Spigen. Il negozio di Jeff Bezos propone uno sconto del 50% utilizzando il codice sconto SPIGEN10 al momento dell'inserimento dei prodotti.

In offerta troviamo la pellicola per iPhone Xs ed X, che può essere acquistata a 4,99 Euro, ma anche la coppia per iPhone Xr ed iPhone Xs Max. In ogni confezione sono contenute due pellicole, la cui qualità è garantita da uno dei marchi più popolari del mercato.

Le spedizioni sono ovviamente garantite e gestite da Amazon, che garantisce tempi di consegna ultrarapidi per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento Prime. Fateci sapere cosa ne pensate.