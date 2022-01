Amazon ripropone aspirapolvere senza fili Hoover e Rowenta in offerta, anche a metà prezzo

Dopo avere trattato, qualche giorno fa, i robot aspirapolvere Roomba e Xiaomi in sconto su Amazon, diamo una rapida occhiata alle nuove promozioni su aspirapolvere senza fili Rowenta e Hoover lanciate sul portale di e-commerce. Un modello in particolare è disponibile al 48% in meno.

Sconti Amazon su aspirapolvere senza fili Rowenta e Hoover

Rowenta RH6921 X-PERT 3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 129,99 Euro

3.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile e Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco, Autonomia 45 Min, Luci LED: 129,99 Euro Rowenta RH6878 X-PERT 6.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco Multisuperficie, Autonomia 45 Min, Luci LED: 199,99 Euro

6.60 Aspirapolvere Senza Fili Potente con Kit Animal Care, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco Multisuperficie, Autonomia 45 Min, Luci LED: 199,99 Euro Hoover H-FREE 200 HF222UPT Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica, Multifunzione, Spazzola per Peli Animali, Batteria 22V, Potenza 220 W, Autonomia 40 Min, Leggera, Nero/Blu: 119,90 Euro

Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica, Multifunzione, Spazzola per Peli Animali, Batteria 22V, Potenza 220 W, Autonomia 40 Min, Leggera, Nero/Blu: 119,90 Euro Hoover H-FREE 100 HF122GPT Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, con Spazzola per Peli Animali, Potente, Batteria da 22V, Autonomia 40 Min, Rosso: 149,90 Euro

Quasi a metà prezzo viene proposto Hoover H-FREE 200 HF222UPT, che scende dai 229,99 Euro di listino per un periodo di tempo indeterminato. Purtroppo non si tratta del prezzo più basso di sempre, vi si distanzia di 20 Euro.

Tutti i modelli sono venduti e spediti da Amazon con consegna anche in un giorno per i clienti Prime, senza costi aggiuntivi. Chi lo desidera potrà poi effettuare il pagamento a rate con Cofidis o piano da 5 mensilità proposto dalla società statunitense.

