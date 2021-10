Amazon ripropone grandi offerte su dispositivi OPPO: quanti al prezzo più basso di sempre!

Oltre alle promozioni su robot aspirapolvere iRobot, su Amazon in queste giornate autunnali propone anche sconti importanti su dispositivi OPPO. In questo contesto troviamo smartband, smartwatch, auricolari e soprattutto smartphone per ogni fascia di prezzo: ecco i modelli coinvolti in questa iniziativa.

Sconti Amazon su smartphone e altri dispositivi OPPO

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 24,90 Euro

Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black: 24,90 Euro OPPO Smartwatch da 46 mm, Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero [Versione Italiana]: 214,90 Euro

da 46 mm, Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero [Versione Italiana]: 214,90 Euro OPPO Enco W12 , Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White: 39,90 Euro

, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White: 39,90 Euro OPPO Enco Air W32 Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Nero: 59,90 Euro

Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, Ricarica Rapida, Cancellazione del rumore, Compatibilità Android e iOS, Padiglione In-Ear, IPX4, [Versione Italiana], Nero: 59,90 Euro OPPO A54 Smartphone 5G , Display 6.5", 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 199,90 Euro

, Display 6.5", 4 Fotocamere 48MP, RAM 4GB + ROM 64GB Espandibile, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 199,90 Euro OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 349,90 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 349,90 Euro OPPO Find X3 Neo Smartphone 5G, Qualcomm865, Display 6.55''FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi 6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starlight Black: 599,90 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm865, Display 6.55''FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi 6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starlight Black: 599,90 Euro OPPO Find X3 Pro Smartphone 5G, Qualcomm 888, Display 6.7''QHD+AMOLED 120Hz, 4 Fotocamere 2*50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh, WiFi6, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, Blu [Versione Italiana]: 899,90 Euro

Gli sconti proposti su OPPO Band, OPPO Enco W12 e sugli smartphone citati portano tutti al prezzo più basso di sempre registrato su Amazon, di conseguenza si tratta di un’occasione imperdibile per aggiudicarsi tali dispositivi a cifre estremamente convenienti.

Oltretutto, la sicurezza è assoluta: a occuparsi di vendita e spedizione è sempre il colosso dell’e-commerce, il quale garantisce la consegna gratuita anche in un singolo giorno per tutti i clienti iscritti al piano Prime. Per quanto riguarda la scadenza delle promozioni non c’è alcuna indicazione ufficiale. Per questo motivo ci sentiamo di consigliarvi di procedere con l’acquisto il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, il colosso cinese ha ufficializzato l’arrivo in Italia di ColorOS 12.