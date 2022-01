Amazon ripropone offerte su tablet Lenovo Tab M10 in esclusiva

Mentre da Unieuro cala a picco il prezzo del tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE, Amazon controbatte con altre offerte interessanti su tablet Lenovo, non appartenenti alla stessa fascia ma pur sempre di possibile interesse per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di questo genere. Ecco i tre modelli disponibili in promozione.

Sconti Amazon su tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) Tablet - Display 10.1" HD (MediaTek Helio P22T,Storage 64GB Espandibile fino ad 1 TB,RAM 4GB,WIFI+Bluetooth 5.0,4G LTE,2 Speaker,Android 10) Iron Grey - Esclusiva Amazon: 159 Euro

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio - Esclusiva Amazon: 189 Euro

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FHD (MediaTek Helio P22T,Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB,RAM 4GB,WiFi+Bluetooth,4G LTE,2 Speaker,Android 9 Pie) Grigio – Esclusiva Amazon: 219 Euro

Amazon stessa si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime. Il pagamento, come per tanti altri prodotti dal prezzo superiore ai 100 Euro, è effettuabile a rate con Cofidis. Infine, segnaliamo l’assenza di una data di conclusione delle offerte; di conseguenza, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente dovessero essere dei tablet che fanno al caso vostro.

Al contempo, il colosso dell’e-commerce ha rilanciato offerte su microSD e SSD SanDisk e WD.