Amazon ripropone ottimi sconti su smart TV DVB-T2 e fotocamere Sony

Tra le offerte di giornata disponibili su Amazon abbiamo già segnalato Samsung Galaxy S20 FE a 220 Euro in meno. Tuttavia, la piattaforma di e-commerce è ricca di promozioni. Per esempio, questo weekend è possibile trovare smart TV DVB-T2 e fotocamere Sony a ottimi prezzi, con tagli fino a 250 Euro.

Sconti Amazon su smart TV e fotocamere Sony

Sony BRAVIA KD-32W800 - Smart TV 32 pollici, HD Ready LED, HDR, Android TV (Modello 2021) [Classe di efficienza energetica F]: 389 Euro

Ognuno dei dispositivi citati è venduto e spedito da Amazon, il quale garantisce dunque la consegna senza costi aggiuntivi a clienti Prime, anche in un singolo giorno. Ovviamente, non manca pure la possibilità di completare il pagamento dilazionandolo in più rate con Cofidis o secondo piano della società statunitense stessa.

Giusto ieri, a proposito di macchine fotografiche della casa giapponese, quest’ultima ha presentato la mirrorless Sony a7 IV, possibilmente la migliore del 2021.