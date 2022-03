Amazon ripropone un ottimo sconto su Fire TV Stick 4K, per pochi giorni

Amazon in giornata odierna ripropone un ottimo e storico sconto sulla Fire TV Stick 4K. Si tratta del dongle che permette di trasformare una TV tradizionale in una smart TV. Per sette giorni gli utenti avranno la possibilità di godere di una promozione molto interessante.

Nello specifico, Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa, che quindi consente di controllare la riproduzione dei contenuti direttamente con la voce, sarà disponibile a 34,99 Euro, in calo di 25 Euro rispetto ai 59,99 euro di listino.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 7 Euro al mese, mentre la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani, giovedì 3 Marzo 2022, per coloro che effettuano l’ordine entro 7 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile collegare il dispositivo all’account Amazon, per ottenere una configurazione ancora più semplice nel momento in cui viene consegnato a casa il pacco.

Questa promozione si aggiunge alle offerte lanciate dalle principali catene d'elettronica ed informatica, tra cui figura lo Speciale Switch Off di Euronics, che è stato lanciato qualche giorno fa da Euronics e che sta preparando gli spettatori all'attivazione del nuovo standard per il digitale terrestre.