Amazon ripropone schede madri ASUS serie 500 in sconto, fino al 23% in meno

Gli amanti del gaming potranno godere di diverse promozioni interessanti su Amazon in questo periodo: assieme agli sconti su cuffie e mouse da gaming Logitech, la società statunitense sta proponendo anche schede madri da gaming ASUS della serie 500 in offerta, per tagli di prezzo fino al 23%.

Sconti Amazon su schede madri ASUS chipset 500

ASUS TUF GAMING B550M-PLUS , Scheda madre Gaming micro ATX AMD B550, PCIe 4.0, doppio M.2, 10 fasi di alimentazione DrMOS, 2,5Gb Lan, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, Aura Sync RGB: 147,96 Euro

, Scheda madre Gaming micro ATX AMD B550, PCIe 4.0, doppio M.2, 10 fasi di alimentazione DrMOS, 2,5Gb Lan, HDMI, DP, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, Aura Sync RGB: 147,96 Euro ASUS PRIME Z590-P , Scheda madre Intel Z590 ATX con PCIe 4.0, 3x slot M.2, 11 fasi DrMOS, HDMI, DP, Lan 2.5 Gb, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 173,68 Euro

, Scheda madre Intel Z590 ATX con PCIe 4.0, 3x slot M.2, 11 fasi DrMOS, HDMI, DP, Lan 2.5 Gb, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 173,68 Euro ASUS PRIME Z590-A , Scheda madre Intel Z590 ATX, PCIe 4.0, 3x slot M.2, 16 fasi DrMOS, HDMI, DP, Intel 2.5 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 236,54 Euro

, Scheda madre Intel Z590 ATX, PCIe 4.0, 3x slot M.2, 16 fasi DrMOS, HDMI, DP, Intel 2.5 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C, supporto Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 236,54 Euro ASUS PRIME Z590M-PLUS , Scheda madre Intel Z590 micro ATX con PCIe 4.0, 9 fasi DrMOS, DisplayPort, HDMI, DVI, Intel 1 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 187,83 Euro

, Scheda madre Intel Z590 micro ATX con PCIe 4.0, 9 fasi DrMOS, DisplayPort, HDMI, DVI, Intel 1 Gb Lan, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Thunderbolt 4, Aura Sync RGB: 187,83 Euro ASUS Prime X570-PRO Scheda Madre AMD X570 ATX con PCIe 4.0, 14 Fasi Alimentazione DrMOS, Doppio M.2, HDMI, SATA 6 Gb/s, Connettore USB 3.2 Gen 2 sul Pannello frontale e Illuminazione Aura Sync RGB: 262,48 Euro

Scheda Madre AMD X570 ATX con PCIe 4.0, 14 Fasi Alimentazione DrMOS, Doppio M.2, HDMI, SATA 6 Gb/s, Connettore USB 3.2 Gen 2 sul Pannello frontale e Illuminazione Aura Sync RGB: 262,48 Euro ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi Scheda Madre Gaming AMD X570 ATX con PCIe 4.0, 16 Fasi di Alimentazione, OptiMem III, Wi-Fi 6 onboard, LAN 2.5 Gbps, USB 3.2, SATA, M.2 e Aura Sync RGB: 448,86 Euro

Tutte le schede madri riportate qui sopra sono vendute e spedite da Amazon. La società di e-commerce garantisce anche la consegna gratuita in un giorno ai clienti iscritti a Prime, oltre alla possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Manca invece una data di termine degli sconti; per tale ragione, consigliamo di completare l’acquisto rapidamente in caso di interesse.

Oggi abbiamo anche segnalato sconti su robot aspirapolvere fino a 500 Euro in meno, per marchi come Roomba, Neato e Xiaomi.