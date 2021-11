Amazon ripropone sconti su smartphone e smartwatch OPPO: fino 150 Euro in meno

In contemporanea agli sconti fino al 52% su periferiche Logitech, su Amazon in queste prime giornate di novembre 2021 è possibile trovare anche diversi smartphone e smartwatch OPPO in offerta, con tagli fino a 150 Euro. Tra i dispositivi scontati non manca pure l’OPPO Find X3 Neo lanciato lo scorso marzo.

Sconti Amazon su smartphone e smartwatch OPPO

OPPO A15 Smartphone , 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Dynamic Black: 119 Euro

, 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Dynamic Black: 119 Euro OPPO A74 Smartphone , 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Midnight Blue: 239,99 Euro

, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Midnight Blue: 239,99 Euro OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 349 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 349 Euro OPPO Find X3 Neo : 549 Euro

: 549 Euro OPPO Band Style Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, [Versione Italia], Colore Vanilla: 49,99 Euro

Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1'' 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness 2 Cinturini Cardiofrequenzimetro, [Versione Italia], Colore Vanilla: 49,99 Euro OPPO Smartwatch da 46 mm, Display AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth 4.2, 1GB+8GB, WiFi, Wear OS by Google, Android e iOS, Funzione di Ricarica Rapida VOOC, Nero [Versione Italiana]: 249,99 Euro

Ognuno dei prodotti citati è venduto e spedito dalla società statunitense stessa, che garantisce anche la consegna gratuita in un giorno per i clienti iscritti a Prime. Come da prassi, per i dispositivi oltre i 100 Euro viene proposto anche il pagamento a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis o piano Amazon.

Intanto Amazon Italia ha già lanciato il negozio di Natale, anticipando i siti della concorrenza ora focalizzati sul Black Friday 2021.