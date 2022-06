Amazon ripropone smartwatch Huawei e Xiaomi in offerta, si tocca il minimo storico

Queste ultime giornate di maggio 2022 si stanno rivelando ottime per chi è alla ricerca di uno smartwatch a prezzi più accessibili del solito: oltre al Fitbit Versa 2 al 50% in meno, su Amazon potrete trovare anche smartwatch Xiaomi e Huawei in offerta con tagli persino di 110 Euro - ovvero del 37% - sul prezzo di listino.

Sconti Amazon su smartwatch Xiaomi e Huawei

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 109 Euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black: 169,90 Euro

Huawei Watch GT 3 Smartwatch, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Acciaio/Nero/Cinturino in Pelle Marrone, 46 mm: 189,90 Euro

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio: 189,90 Euro

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Gold: 199,90 Euro

Evidenziamo in particolar modo i modelli Huawei Watch GT 3 da 42 e 46 millimetri proposti al prezzo più basso di sempre registrato sul servizio e-commerce fondato da Jeff Bezos. Il pagamento potrà essere effettuato dunque in soluzione unica o a rate con Cofidis, mentre la consegna avverrà senza costi aggiuntivi e in un giorno in quanto a occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon. Infine, facciamo notare che il termine di tutte queste promozioni è fissato al 9 giugno 2022.

