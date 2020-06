Amazon risponde al Black Friday di Unieuro con quasi 300€ di sconto su iPhone 11 Pro Max!

Non si è fatta attendere la risposta di Amazon al Bastard Black Friday di Unieuro, che ha preso il via qualche ora fa. Il colosso di Jeff Bezos propone oggi uno sconto davvero molto interessante su iPhone 11 Pro Max, su cui è possibile risparmiare quasi 300 Euro.

La variante con 64 gigabyte di memoria interna infatti può essere acquistato a 999 Euro, 290 Euro in meno rispetto ai 1.289 Euro di listino, per un risparmio pari al 22%. Si tratta di un prezzo davvero molto interessante, tra i più bassi mai raggiunti sulla piattaforma di e-commerce americana.

iPhone 11 Pro Max è il modello ultratop della linea di smartphone lanciata nel 2019 da Apple, ed è caratterizzato da uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,5 pollici, ed una tripla fotocamera posteriore, con supporto alla modalità notte, ritratto ed alla registrazione video in 4K fino a 60fps. La lente anteriore invece è da 12 megapixel ed anch'essa supporta la modalità ritratto, l'acquisizione video in 4K e lo slow motion. Presente ovviamente il sistema di autenticazione biometrico FaceID, che permette di effettuare gli acquisti con Apple Pay in maniera sicura, mentre a livello software troviamo il chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

Amazon garantisce la consegna entro martedì 30 giugno a costo zero in quanto l'iPhone beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime.