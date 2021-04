Amazon risponde a Mediaworld: LG OLED C1 da 48 pollici in sconto al minimo storico

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli LG Days, anche Amazon rilancia sul TV LG OLED C1 che ha debuttato da poco sul mercato italiano. Il colosso di Seattle, infatti, propone al minimo storico la variante da 48 pollici.

Sconto LG OLED C1

LG OLED TV OLED48C14LB, Smart TV 4K Ultra HD 48” con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Wi-Fi, Processore α9 Gen 4, FILMMAKER MODE, HDR 10, DVB-T2/S2, Google Assistant e Alexa Integrati, Meteor Titan [Classe di efficienza energetica G]: 1.499 Euro

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto su Amazon da quando il TV ha debuttato, nonchè un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1.699 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, viene garantita entro giovedì 15 Aprile, e beneficia ovviamente di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. E' anche possibile aggiungere la protezione extra da 1 o 2 anni al prezzo di 59,69 e 92,69 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che però non dà la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità come avviene con altri prodotti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, invece.