Amazon risponde a Mediaworld con uno sconto del 39% su un monitor ASUS da gaming

In risposta allo sconto sul MacBook Air di Mediaworld, Amazon in giornata odierna propone un'offerta molto interessante su un monitor da gaming ASUS da 27 pollici, su cui viene offerta una riduzione del 39% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

ASUS TUF Gaming VG277Q1A Monitor Gaming 27”, FullHD (1920x1080), 165Hz, Tempo di Risposta 1ms, Adaptive Sync, FreeSync Premium, Extreme Low Motion Blur, Regolabile, Nero: 207,40 Euro (339 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per giovedì 27 Aprile 2023. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, ma l'imballaggio svela il contenuto del pacco, motivo per cui in caso di regalo è consigliabile scegliere l'opzione dedicata.

Non è disponibile il pagamento a rate in cinque o dodici mensilità di Amazon a tasso zero ed interessi zero, mentre per quanto concerne la dilazione di pagamento è disponibile solo quella con Cofidis alle condizioni previste.

Il monitor in questione offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz ed una risoluzione Full HD da 27 pollici, per un gameplay coinvolgente ed una grafica professionale. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur viene abbinata all'Adaptive Sync, che elimina il ghosting ed ed il tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati. Garantito anche il supporto Adaptive-Sync.