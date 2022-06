Amazon risponde a Mediaworld: super sconti su TV LG OLED e Samsung 4K

In risposta alle offerte sui TV del No Iva Mediaworld, arrivano delle importanti offerte dal fronte Amazon, che in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti modelli di tv: protagonista è un TV LG OLED ed un Samsung 4K.

Sconti TV su Amazon

, TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 982,70 Euro (1079 Euro) Samsung TV UE43AU7170UXZT, Smart TV 43" Serie AU7100, Modello AU7170, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 279,90 Euro (479 Euro)

Per quanto riguarda il TV LG OLED da 55 pollici, Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 81,90 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 23 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. La disponibilità è garantita, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, su cinque unità ma Amazon specifica che ne sono in arrivo ulteriori.

Passando al TV Samsung, invece, i tempi di evasione sono più elevati e si parla di 1-2 mesi dal momento in cui stiamo scrivendo.