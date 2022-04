Amazon risponde a Mediaworld ed Unieuro: iPad Mini ed iPhone 13 Mini in super sconto

In risposta al weekend No Iva di Unieuro, Amazon in giornata odierna propone due sconti molto interessanti su altrettanti prodotti Apple: stiamo parlando di iPhone 13 Mini ed iPad Mini, che raggiungono il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

2021 Apple iPad mini (8,3", Wi-Fi, 256GB) - Grigio siderale (6ª generazione): 672,50 Euro (729 Euro)

- Grigio siderale (6ª generazione): 672,50 Euro (729 Euro) Apple iPhone 13 mini (256GB) - Rosa: 823,32 Euro (959 Euro)

Su iPad Mini 2021, Amazon propone il pagamento in cinque rate mensili da 134,50 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per lunedì 11 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine nel corso delle prossime sei ore.

Lo stesso vale anche per l'iPhone 13 Mini da 256 gigabyte, su cui viene proposto il pagamento rateale in cinque mensilità da 164,67 Euro al mese anche in questo caso a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita sempre per lunedì 11 Aprile 2022.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di prezzi molto interessanti, che raggiungono il minimo storico, come certificato dai dati di Keepa.

Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di fine delle promozioni, e come sempre in questo caso consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile per non lasciarvi sfuggire l'offerta.