Amazon risponde a Mediaworld ed Unieuro: sconti su Mac Mini ed iPad Pro

In risposta al No IVA Show di Unieuro, Amazon propone in giornata odierna una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, segnaliamo delle offerte degne di nota su iPad Pro e su Mac Mini, che possono essere portati a casa a prezzi significativamente inferiori.

Di seguito, nella fattispecie, i prezzi:

2021 Apple iPad Pro (12,9", Wi-Fi, 256GB) - Grigio siderale (5ª generazione): 1089,24 Euro (1329 Euro)

Su iPad Pro da 12,9 pollici, Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 217,85 Euro, a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 23 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Su Mac Mini con chip M1, invece, il pagamento a rate è in cinque mensilità da 134,25 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Anche in questo caso, la consegna a casa è garantita per lunedì 23 Maggio 2022 se si effettua l'ordine entro 5 ore e 55 minuti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.