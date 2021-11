Amazon risponde ad Unieuro ed Euronics: sconti su iPhone 13 ed iPad Mini

Nel giorno in cui Unieuro lancia lo Sconto IVA, Amazon risponde per le rime e quest'oggi propone una serie di sconti molto interessanti su iPhone 13 ed iPad Mini.

Nello specifico, oggi Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti Apple, e nello specifico su iPhone 13 ed iPad Mini:

Apple iPhone 13 (128GB) - Rosa: 899 Euro (939 Euro)

- Rosa: 899 Euro (939 Euro) Apple iPhone 13 (256GB) - Azzurro: 989 Euro (1059 Euro)

- Azzurro: 989 Euro (1059 Euro) 2021 Apple iPad mini (8,3", Wi-Fi, 64GB) - galassia (6ª generazione): 529 Euro (559 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili ma, come ampiamente noto, il grosso problema è rappresentato dalla disponibilità dei prodotti. Nel caso di iPhone 13 da 128 gigabyte infatti, la spedizione è prevista entro 1-2 mesi dall'ordine, con consegna senza costi aggiuntivi per i clienti Prime che è garantita in un lasso di tempo che va dal 30 Novembre al 28 Dicembre.

Lo shortage si fa sentire anche sulla variante con 256 gigabyte di memoria interna, per cui la disponibilità è garantita dal 21 Dicembre 2021 e la consegna dal 22 al 28 Dicembre.

Situazione analoga anche per iPad Mini, che potrebbe arrivare a casa tra il 6 Dicembre e l'11 Gennaio. Insomma, riceverlo per Natale è un'impresa tutt'altro che facile.