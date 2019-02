Amazon ritocca al ribasso le previsioni, ma le vendite sono da record

Amazon ha ritoccato le stime di vendita per il primo trimestre fiscale dell'anno, avvertendo che le normative in India hanno creato incertezza in uno dei suoi mercati più importanti per la crescita. La società ha però annunciato che per fare fronte a questo problema ha intenzione di intensificare gli investimenti nel 2019.

Il titolo Amazon ha perso il 5% nelle ore successive, attestandosi a 1.635 Dollari.

Le prospettive ribassate hanno oscurato i dati di vendita ed i profitti da record registrati dalla compagnia di Seattle nel corso delle festività natalizie. Le opzioni di spedizione veloce e gratuita hanno aiutato il più grande rivenditore al mondo ad incrementare le entrate del 20%. Continua ancora ad essere una gallina dalle uova d'oro il comparto di cloud computing, ma anche le commissioni che i commercianti pagano per vendere e pubblicizzare i propri prodotti su Amazon, che hanno aumentato il margine di profitto.

Il reddito netto è salito del 63% a 3 miliardi di Dollari nel quarto trimestre, in anticipo rispetto alle stime degli analista.

Gli investitori però hanno focalizzato le loro attenzioni nei confronti delle operazioni internazionali che sta portando avanti Amazon. La perdita operativa internazionale si è ridotta a 642 milioni di Dollari nel trimestre, dai 919 milioni di Dollari dello stesso periodo dello scorso anno.

Sulla situazione indiana, mirano le normative varate dalla nazione che mira a proteggere le imprese locali vietando alle società di e-commerce straniere di vendere prodotti tramite venditori in cui hanno una partecipazione azionaria. Il CFO però ha minimizzato sulla questione e sottolineato che l'India resta un mercato nevralgico per il futuro della compagnia.

Nel prossimo trimestre Amazon prevede un fatturato netto tra 56 e 60 miliardi di Dollari, inferiore ai 60,77 miliardi di Dollari delle previsioni degli analisti. Il CFO ha annunciato che Amazon aumenterà gli investimenti nel corso dell'anno, senza specificare su quali aree si focalizzeranno.