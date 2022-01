Amazon: ritornano grandi offerte su smartwatch Garmin per attività sportiva

Siete alla ricerca di smartwatch a prezzi vantaggiosi? Siete fortunati: su Amazon non solo c’è uno smartwatch Amazfit entry-level in offerta, ma anche una serie di smartwatch Garmin per lo sport con sconti piuttosto importanti, fino a circa 140 Euro in meno. Vediamo tutti i modelli interessati alla promozione e dettagli sulla vendita.

Sconti Amazon su smartwatch Garmin

Garmin Forerunner 245 , Orologio Smart GPS Multisport, Nero/Grigio: 208,10 Euro

, Orologio Smart GPS Multisport, Nero/Grigio: 208,10 Euro Garmin Vivoactive 4 Smartwatch GPS, 45 mm, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Nero (Black Slate): 286,99 Euro

Smartwatch GPS, 45 mm, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, Nero (Black Slate): 286,99 Euro Garmin Venu 2 - Smartwatch ultra-brillante, Display AMOLED, 45mm, GPS, Cardio, SpO2, Workout HIIT, Garmin Coach, Garmin Pay, Musica, Nero (Slate & Black): 339,99 Euro

- Smartwatch ultra-brillante, Display AMOLED, 45mm, GPS, Cardio, SpO2, Workout HIIT, Garmin Coach, Garmin Pay, Musica, Nero (Slate & Black): 339,99 Euro Garmin Venu - Smartwatch GPS, AMOLED, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, iOS/Android, 43 mm, lunghezza da 125 fino a 190 mm, Nero (Black Slate): 249,90 Euro

- Smartwatch GPS, AMOLED, Music, Garmin Pay, Wi-Fi, iOS/Android, 43 mm, lunghezza da 125 fino a 190 mm, Nero (Black Slate): 249,90 Euro Garmin Fenix 6 - GPS Smartwatch Multisport 47mm, Display 1,3”, HR e saturazione ossigeno al polso, Pagamento contactless Garmin Pay, Colore Nero/Silver: 406,01 Euro

Gli ultimi due smartwatch Garmin citati risultano venduti da negozi terzi e spediti da Amazon: la consegna gratuita in un giorno per clienti Prime è quasi una garanzia della bontà del rivenditore ma, per sicurezza, consigliamo comunque di verificarne l’affidabilità tramite le recensioni di altri consumatori. Per tutti i dispositivi resta comunque disponibile l’acquisto a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis o della società di Seattle.

Sempre oggi abbiamo segnalato anche computer e accessori Microsoft Surface in offerta su Amazon.