Amazon, ritornano grandi sconti su dispositivi Huawei: da auricolari a laptop

Dopo avere trattato in mattinata l’ottima offerta su OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition disponibile su Amazon, torniamo sul medesimo portale per analizzare gli sconti del momento su dispositivi Huawei: da auricolari a laptop, passando per gli smartwatch, ecco i migliori prodotti ora proposti a prezzi vantaggiosi.

Sconti Amazon su auricolari, smartwatch e laptop Huawei

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth Cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Ceramic White: 59,90 Euro

Auricolari True Wireless Bluetooth Cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Ceramic White: 59,90 Euro Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Argento (Frost Silver): 109,90 Euro

con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Argento (Frost Silver): 109,90 Euro HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 174,50 Euro

Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 174,50 Euro HUAWEI MateBook D15 Laptop, 15.6 Pollici Full View 1080P FHD Notebook PC Portatile, Intel Core i3-10110U, Lettore d'Impronta Digitale, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10, Layout Italiano, Silver: 499,90 Euro

In tutti i casi ci si avvicina al prezzo minimo storico, senza però toccarlo. Nel caso del laptop MateBook D15, tuttavia, la distanza è di soltanto 90 centesimi di euro; pertanto, è uno sconto davvero imperdibile. Amazon si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in 24 ore per clienti Prime. Notiamo, infine, l’assenza di chiare tempistiche per la conclusione delle promozioni.

Sempre su Amazon potrete trovare anche offerte su iPhone 13 e iPhone 12.