Amazon rivoluziona la ricerca dei prodotti con AR e statistiche di vendita

Non è poi passato così tanto tempo da quando vi abbiamo spiegato come accedere alla classifica dei libri più venduti su Amazon. Tuttavia, è già arrivato il momento di tornare a trattare il noto store e-commerce. Infatti, Amazon sta rivoluzionando la ricerca dei prodotti, puntando anche su realtà aumentata e statistiche di vendita.

In realtà, per quanto riguarda queste ultime, ci eravamo già accorti dei primi test nel nostro approfondimento su come vedere le vendite di un prodotto su Amazon, visto che già da qualche mese sono comparse anche in Italia le indicazioni relative alle unità vendute per determinati articoli. Ora questa novità è stata annunciata mediante il portale ufficiale di Amazon, che indica la possibilità per gli utenti di sapere, a partire dalla pagina di ricerca, quante unità di un prodotto popolare sono state vendute nel mese precedente.

Passando invece alla possibilità di visualizzare i prodotti in realtà aumentata, ad esempio per vedere come si configurerebbero all'interno della propria abitazione, Amazon fa riferimento al lancio di questa opportunità relativamente agli articoli per la casa. Che si tratti di una macchina da caffè, di una lampada, di un tostapane o di uno Smart TV, la funzione "Visualizza nella tua stanza", accessibile direttamente dalla pagina del prodotto mediante un apposito pulsante, sfrutta l'AR per far comprendere meglio all'utente come il prodotto si adatta a una specifica stanza.

L'ultima novità annunciata per l'occasione da Amazon è relativa alle ricerche combinate con immagini e testo. L'azienda di Andy Jassy si dice infatti consapevole delle difficoltà che un utente può riscontrare cercando un prodotto su Amazon, ad esempio quando vuole acquistare un pezzo di ricambio per un elettrodomestico ma non conosce l'esatto nome del pezzo.

Ora, dunque, l'utente può premere sull'icona della fotocamera presente nella barra di ricerca, per poter scattare una foto a ciò che cerca e caricarla affinché Amazon effettui una scansione, offrendo poi le migliori corrispondenze. Per trovare risultati più precisi, l'utente può inoltre aggiungere del testo descrittivo. In ogni caso, alcune delle funzionalità citate potrebbero risultare ancora in fase di rollout, quindi potreste non averle subito a disposizione.