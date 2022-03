Amazon: robot aspirapolvere iRobot Roomba ed Ecovacs disponibili con sconto doppio

Oltre agli sconti su smartphone Xiaomi e POCO disponibili su Amazon, il portale di e-commerce ha deciso di rilanciare anche offerte su robot aspirapolvere iRobot Roomba ed Ecovacs, proposti in certi casi anche con doppio sconto grazie a coupon aggiuntivi: vediamo assieme i modelli interessati.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere iRobot ed Ecovacs

iRobot Roomba e6192 Aspirapolvere robot connesso, 2 spazzole in gomma multisuperficie, ideale per animali domestici, suggerimenti personalizzati, compatibile con gli assistenti vocali, nero: 289,99 Euro

Aspirapolvere robot connesso, 2 spazzole in gomma multisuperficie, ideale per animali domestici, suggerimenti personalizzati, compatibile con gli assistenti vocali, nero: 289,99 Euro iRobot Roomba 971 , Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 349,90 Euro

, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 349,90 Euro ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata, Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa (Nuova Versione di OZMO 920): 339 Euro

Nel caso dei due aspirapolvere della gamma Roomba gli sconti varranno fino al 28 marzo 2022, mentre per il Roomba 971 e l’Ecovacs Deebot N8 troviamo anche dei coupon aggiuntivi nella pagina ufficiale Amazon per risparmiare rispettivamente il 10% in più e 20 Euro in più, semplicemente riscattandolo tramite il pulsante dedicato. Segnaliamo, poi, che nel caso dell’Ecovacs potrete godere anche di una promozione ulteriore che consente di ottenere un accessorio Ecovacs gratuito acquistando l’aspirapolvere.

Per tutti e tre i robot troviamo la consegna gratuita anche in un giorno, sempre se abbonati a Prime, e la possibilità di ottenere garanzia aggiuntiva acquistando l’estensione giusto sotto il pulsante “Acquista ora”.

