Amazon: robot aspirapolvere Neato al 50% in meno, ben 350 euro di sconto

Gli sconti Amazon su iPhone 14 e TV Samsung di oggi, 10 novembre 2022, non si fermano a tali dispositivi. Tra le offerte più interessanti di questa giornata figura anche un aspirapolvere robot Neato Robotics del 2021 a metà prezzo, imperdibile anche come regalo di Natale comprato in anticipo.

Il robot aspirapolvere in offerta su Amazon Italia è il seguente:

Neato Robotics D10 - Robot Aspirapolvere - Navigazione laser - Fino a 300 Minuti di Autonomia - Contenitore per polveri da 700ml - Barriere virtuali - ideale contro gli allergeni: 349 euro (699,99 euro)

Trattandosi di un taglio del 50% sul prezzo di listino, ovverosia di 350,99 euro esatti, si tratta di una promozione da non lasciarsi scappare, degna anche del Black Friday. Avvertiamo i lettori che non si tratta del prezzo più basso di sempre, proposto su Amazon quattro mesi fa e pari a 319,14 euro; tuttavia, è effettivamente la cifra più bassa vista da agosto.

Amazon è responsabile di vendita e spedizione, garantisce la consegna gratuita ai clienti abbonati a Prime anche in un singolo giorno e consente di effettuare il pagamento a rate senza interessi con Cofidis. La garanzia può essere estesa selezionando le voci dedicate sotto il pulsante "Acquista ora", e il periodo di reso è prolungato a fine gennaio 2023 in occasione del lungo periodo di sconti tra novembre e dicembre, ovvero Black Friday e Natale 2022.

Tra le altre promozioni di questo periodo abbiamo segnalato anche computer portatili Acer a prezzi molto bassi su Amazon.