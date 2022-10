Amazon: robot aspirapolvere Roomba al 40% in meno su Amazon, da non perdere

Al netto delle offerte Amazon su luci e stelle di Natale, sul portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos spicca una promozione speciale su un robot aspirapolvere Roomba venduto al 40% e molto vicino al prezzo più basso di sempre. Vediamo i dettagli della iniziativa e del dispositivo.

Si tratta di un robot aspirapolvere con sistema di pulizia a 3 fasi, gestibile completamente tramite l’app ufficiale e anche con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Il sistema operativo iRobot OS, inoltre, memorizza le routine e pulisce la casa in funzione del proprio stile di vita. Trattandosi di un modello del 2020, nemmeno è troppo datato e dunque è adatto come modello entry-level per chi vuole un aspirapolvere robot in casa.

Di seguito il titolo Amazon del prodotto:

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro: 179,99 euro (299 euro)

La società statunitense si occupa di vendita e spedizione con consegna gratuita per i clienti Prime. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o anche in 5 mensilità a tasso zero. Questa promozione porta il prezzo molto vicino al minimo storico, il quale dista di appena 99 centesimi, ma è destinata a terminare tra sei giorni o fino a esaurimento scorte. In altre parole, se siete interessati a questo iRobot Roomba si consiglia di effettuare rapidamente l’acquisto.

