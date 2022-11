Amazon: robot aspirapolvere Roomba al 59% in meno su Amazon, ma non per molto tempo

Il Black Friday di novembre 2022 è ormai trascorso, ma i giganti dell’e-commerce e della distribuzione di prodotti tech non si fermano con le promozioni. Nel caso di Amazon, oltre ai notebook da gaming MSI in offerta si trova anche un ottimo sconto su un robot aspirapolvere Roomba.

Il modello interessato è l’iRobot Roomba e5154, in vendita dal 2019 e da allora rimasto tra i bestseller del colosso di Seattle. Durante lo scorso weekend questo dispositivo è rimasto in vendita al 59% in meno e, dopo nemmeno un giorno di risalita vicino al prezzo di listino, è tornato al prezzo speciale del Black Friday anche se solo per poche ore. Questa offerta, infatti, resterà attiva solamente fino alle 23:59 di oggi, 29 novembre 2022.

Di seguito trovate la descrizione completa dell’aspirapolvere:

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 199,99 euro (487 euro)

Come potete vedere, si tratta di un taglio di addirittura 287,01 euro. In poche parole, se volete un robot aspirapolvere nella vostra abitazione questa è l’offerta perfetta per voi.

A occuparsi della vendita e della spedizione dell’iRobot Roomba e5154 è la stessa Amazon, la quale assicura la consegna senza costi aggiuntivi e offre il metodo di pagamento a rate secondo il suo piano a cinque mensilità o, in alternativa, secondo le rate Cofidis; in ambedue i casi non ci sono interessi.

Nella giornata di oggi abbiamo anche ripreso un TV Samsung 4K a 500 euro in meno da Trony.