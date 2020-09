Amazon: il robot per le consegne Scout arriva anche in Europa?

Il robot Scout utilizzato da Amazon per le consegne potrebbe presto arrivare anche in Europa e Regno Unito. A pubblicare l'indiscrezione Pocket-Lint, secondo cui il colosso di Jeff Bezos starebbe creando un nuovo team che si dedicherà alla progettazione di Scout a Cambridge, nel Regno Unito.

Il progetto, è bene precisarlo, è nelle fasi embrionali anche negli Stati Uniti, dove ha effettuato fino ad ora consegne solo in quattro stati, ma è chiaro che un eventuale arrivo nel Regno Unito sarebbe una notizia per certi versi storica in quanto confermerebbe le ambizioni dell'e-commerce di portarlo ovunque.

La scelta di Cambridge non è casuale in quanto proprio nella città inglese c'è il centro di sviluppo Amazon, ed i nuovi ingegneri andranno ad interfacciarsi proprio con quelli che già lavorano per la società. Gli annunci di lavoro fanno riferimento anche a personale esperto in robotica, che dovrà calibrare e lavorare su Scout per espandere le sue funzionalità e renderlo sempre più affidabile con le consegne, dell'ultimo miglio, che sono le più costose. Un eventuale test positivo quindi potrebbe anche portare ad un calo delle spese importanti.

Nello stesso laboratorio i dipendenti Amazon sono anche al lavoro su Prime Air, la tecnologia di consegna via drone dei pacchi di Amazon.