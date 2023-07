Amazon, sale la spesa minima per le spedizioni gratis senza Prime

A pochi giorni dal Prime Day 2023 della prossima settimana, Amazon ha silenziosamente aumentato la soglia di spesa minima per godere della spedizione gratuita per gli utenti non Prime.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata su Amazon, è necessario raggiungere alcune soglie minime per ottenere le spedizioni gratuite:

Per i pacchi contenenti solo libri: almeno 25 Euro;

Per gli altri ordini: almeno 35 Euro.

Se non si raggiunge tale soglia, invece, è necessario pagare i seguenti costi.

Consegne standard (2-3 giorni lavorativi):

Libri, CD, vinili, videogiochi, software, DVD e Blu-ray: 2,70 Euro per ordine (1,70 Euro se si sceglie la consegna nei punti di ritiro);

Altri articoli (esclusi oggetti ingombranti): 3,99 Euro per ordine (2,99 Euro per le consegne nei punti di ritiro);

Articoli ingombranti: 6,99 Euro per ordine.

Per le consegne premium (1 giorno lavorativo, dove disponibile) invece i costi sono di 5,99 Euro per spedizione che scendono a 4.99 Euro per i punti di ritiro.

Per quanto concerne le consegne programmate (dal lunedì al venerdì, nel giorno e fascia oraria prescelta):

4,99 Euro per programmare la consegna nei successivi 7 giorni

9,99 Euro per programmare la consegna in una fascia oraria di 2 ore nei successivi 7 giorni.

In quest’ultimo caso, pagano anche gli abbonati Prime 3,49 Euro se programmano la spedizione in una fascia oraria di 2 ore nei successivi 7 giorni.

Per gli articoli ingombranti invece il costo della consegna programmata è di 19,99 Euro per tutti.

La precedente soglia minima per le spedizioni gratuite Amazon era di 29 Euro per i prodotti idonei.