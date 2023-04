Anche Amazon salta sul carrozzone dell'IA: presentato il progetto Bedrock

Sulla scia di altri big del comparto tech, anche Amazon ha introdotto il suo tool basato sull’intelligenza artificiale. Si chiama Bedrock ed è un servizio cloud che gli sviluppatori possono utilizzare per migliorare i loro software con strumenti d’IA in grado di generare testo ed immagini.

Tramite questo servizio d’intelligenza artificiale generativa, Amazon Web Services metterà a disposizione l’accesso al proprio modello linguistico Titan, che può generare testo per post da utilizzare nei blog, nelle email o in altri documenti.

“La maggior parte delle aziende vuole utilizzare questi modelli linguistici di grandi dimensioni, ma quelli veramente buoni richiedono miliardi di dollari per l’addestramento e molti anni e la maggior parte delle aziende non vuole affrontarlo” ha affermato il CEO di Amazon Andy Jassy a CNBC, il quale ha spiegato che l’e-commerce vuole “lavorare su un modello di base che è già grande e fantastico e poi avere la possibilità di personalizzarlo per i propri scopi”, ed è quello che è Bedrock.

I clienti AWS avranno la possibilità di personalizzare i modelli Titan con i loro dati, che a loro volta non verranno mai utilizzati per addestrare gli altri modelli: Amazon vuole garantire il massimo della privacy e riservatezza.

A disposizione ci saranno tre modelli: Jurassic-2 di AI21labs che rappresenta un’IA generativa che supporta anche l’italiano come lingua, Claude di Anthropic che è un’altra IA generativa linguistica specializzata in conversazioni, automazione dei flussi e Stable Diffusion di Stability.ai che è un’IA generativa per immagini. I costi dei servizi però almeno al momento non sono noti.