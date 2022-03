Amazon saluta la primavera con sconti su iPhone 12 ed iPhone 13

Nel giorno in cui Unieuro lancia le nuove offerte solo online, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sugli iPhone 12 ed iPhone 13, che possono essere acquistati a prezzi molto interessanti e bassi rispetto al passato.

Di seguito gli sconti:

Su iPhone 12 è disponibile anche il pagamento rateale: sulla variante viola, infatti, è possibile pagare in dodici rate mensili da 60,36 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Se si opta per quella nera, invece, dal momento che il prezzo è più basso le dodici rate mensili sono da 58,72 Euro al mese, ma in questo caso la spedizione è garantita in 1-2 mesi, con arrivo a casa previsto tra il 12 Aprile ed il 9 Maggio 2022.

Per quanto riguarda iPhone 13, invece, il pagamento mensile è da dodici rate da 73,34 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi previsto per mercoledì 23 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.