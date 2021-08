Amazon salva i prodotti dalla distruzione rivendendo i resi e scontando gli invenduti

Amazon a quanto pare mira a ridurre gli sprechi ed a salvare i prodotti dalla distruzione, soprattutto dopo il clamore dell'inchiesta sui prodotti invenduti condotta da un reporter di IT News che aveva quantificato una distruzione di 130mila prodotti a settimana tra quelli in giacenza nei magazzini.

E' bene precisare che quelli oggetto dell'inchiesta sono prodotti venduti da terze parti, che si appoggiano sulla piattaforma di logistica di Amazon.

Secondo quanto riportato da Repubblica, però, la musica potrebbe presto cambiare grazie ad un nuovo programma battezzato "Grade and Resell" che al fine di evitare gli sprechi potrebbe permettere agli utenti di acquistare i prodotti resi da altri clienti.

Amazon attualmente già vende prodotti usati, ma alla lista di quelli segnalati "come nuovo", "usato-accettabile" e simili, potrebbero aggiungersi quelli che hanno restituito altri utenti per varie ragioni.

Il programma Grade And Resell dovrebbe debuttare negli Stati Uniti e nel Regno Unito a fine 2021: probabilmente la scelta è andata su questi mercati in quanto sono quelli in cui il tasso di reso è più elevato, me ad inizio 2022 seguiranno anche Italia, Germania, Francia e Spagna.

Amazon al contempo starebbe lavorando anche su un altro programma battezzato "Liquidations" che permetterà ai venditori di terze parti di vendere in forte sconto tutte le giacenze in blocco, sostanzialmente in stock. Il colosso americano dovrebbe mettere in contatti i venditori con aziende terze che si occupano solo di operazioni come queste.