Amazon: Samsung Galaxy A33 5G e Xiaomi Watch S1 Active in sconto

In aggiunta ai prezzi pazzi di Trony, troviamo anche i classici sconti proposti da Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In questo weekend, il colosso di Seattle ci offre delle promozioni molto interessanti su un Samsung Galaxy ed uno smartwatch Xiaomi.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Samsung Galaxy A33 5G Smartphone Android, Display Infinity-U FHD+ Super AMOLED 6.4”¹, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile², Batteria 5.000 mAh, Awesome Blue [Versione Italiana]: 268 Euro (389,90 Euro)

Xiaomi Watch S1 Active Moon White: 138,60 Euro (199,90 Euro)

Sullo smartphone Samsung, la consegna è garantita ovviamente senza costi aggiuntivi per lunedì 17 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 28 minuti, ma la vendita è effettuata da un negozio di terze parti, mentre la spedizione è gestita da Amazon. Ovviamente ciò non va ad influire sul servizio post vendita ed il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Per quanto concerne Xiaomi Watch S1 Active, anche in questo caso la consegna è prevista per lunedì 17 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 28 minuti, ed in questo caso sia spedizione che vendita è affidata ad Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.