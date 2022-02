Amazon, Samsung Galaxy S21 FE 5G già in forte sconto: 23% in meno

Dopo aver trattato alcuni sconti relativi a monitor da gaming Acer, torniamo ad approfondire le offerte legate al portale ufficiale della società di Andy Jassy. Infatti, è stata lanciata una promozione niente male relativa allo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Più precisamente, il costo del dispositivo ora è pari a 593,18 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere sul popolare portale e-commerce, generalmente il prezzo dello smartphone sarebbe di 769 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 175,82 euro, per un possibile risparmio del 23%. Insomma, la situazione è sicuramente interessante, anche in virtù del fatto che si tratta di uno smartphone di recente uscita.

Per intenderci, l'annuncio dello smartphone è avvenuto a gennaio 2022 e abbiamo pubblicato solamente da poco su queste pagine la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G, a cui potete fare riferimento per approfondire il dispositivo coinvolto. In ogni caso, la variante coinvolta è quella da 6/128GB, in colorazione Graphite, ovvero la stessa che era già finita al centro di un'altra promozione di Amazon (ma la nuova offerta può rivelarsi interessante per chi si è perso le precedenti occasioni). Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro propone lo smartphone a 669,90 euro (anche se in realtà c'è un ulteriore sconto di 120 euro usando il coupon 120GALAXYS21FE, che porta il prezzo finale a 549,90 euro). Da MediaWorld, invece, il prodotto viene venduto a 630,27 euro.