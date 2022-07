Amazon: Samsung Galaxy S22+ 5G, Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Book2 Pro 360 in offerta

In attesa del via alle offerte del Prime Day 2022, si moltiplicano le promozioni su Amazon sui prodotti d'elettronica. Quest'oggi segnaliamo delle offerte molto interessanti su tanti dispositivi Samsung.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

Samsung Galaxy S22+ 5G , Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.6’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 918,65 Euro (1129 Euro)

, 8.7 Pollici, Wi-Fi, RAM 4 GB, Memoria 64 GB, Tablet Android 11, Gray, [Versione italiana] 2021: 169 Euro (199 Euro)

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 PC Portatile, Convertible, 15.6" FHD Touch Amoled, Intel Core i7 di dodicesima generazione, Intel Iris Xe, RAM 16GB LPDDR5, 512GB NVMe SSD, Windows 11 Home, Graphite: 1449,99 Euro (1749,00 Euro)

Per il Samsung Galaxy S22+ 5G, la disponibilità non viene indicata come immediata, ma è comunque possibile preordinare il dispositivo al prezzo scontato per poi riceverlo a casa non appena disponibile. Purtroppo non è possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero, ma si tratta ovviamente di sconti molto interessanti su tre prodotti altrettanto interessanti.

Ovviamente, tutti i device beneficiano della spedizione Prime, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste. Tramite la scheda è anche possibile aggiungere accessori extra.