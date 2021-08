Amazon: Samsung Galaxy Tab A7 al prezzo minimo storico, sconti anche su altri modelli

Nella giornata odierna abbiamo già segnalato gli sconti Amazon su smartphone Xiaomi e POCO, proposti in occasione delle “Offerte di Settembre”, ma nello stesso contesto è possibile trovare anche Samsung Galaxy Tab A7 al suo prezzo minimo storico, assieme ad altri tablet del colosso sudcoreano: ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su tablet Samsung

Samsung Galaxy Tab A7 Tablet, Display 10.4" TFT, 64GB Espandibili Fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, LTE, Android 11, Fotocamera Posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 259 Euro

I primi tre tablet citati risultano venduti e spediti da Amazon, mentre il quarto è offerto da un rivenditore terzo di cui, come da prassi, consigliamo di verificare l’affidabilità prima di procedere con l’acquisto del dispositivo. Per ognuno dei Galaxy Tab visti è disponibile il pagamento a rate con Cofidis al check-out e anche la consegna senza costi aggiuntivi, in alcuni casi anche in 1 singolo giorno. Solo il Samsung Galaxy Tab A7, però, rientra tra le “Offerte di Settembre”, la cui durata è prevista fino al 7 settembre 2021.

