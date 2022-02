Amazon: Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo minimo storico, sconto anche su Galaxy Buds Pro

Amazon oggi ha lanciato due offerte estremamente interessanti su dispositivi Samsung, in particolare un ottimo sconto su Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo minimo storico e gli auricolari Galaxy Buds Pro, entrambi disponibili in promozione nel corso di questa ultima settimana di febbraio 2022 assieme al Galaxy Z Fold3 5G al minimo storico.

Sconti Amazon su Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Watch4 40mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana]: 169 Euro (269 Euro)

Samsung Auricolari Galaxy Buds Pro + Adattatore USB-C. Auricolari Wireless, Cancellazione attiva dei rumori, Suono ambientale, IPX7, Carica Wireless, [Versione Italiana], Phantom Silver: 179 Euro (229 Euro)

Osservando i dati di mercato raccolti da Keepa comprendiamo rapidamente che questo è proprio il prezzo più basso di sempre per lo smartwatch di casa Samsung: Galaxy Watch 4, difatti, è venduto per la prima volta a 100 Euro in meno rispetto al listino su Amazon. A proporre questa promozione è la società statunitense stessa, la quale provvederà a effettuare la consegna gratuitamente anche in un giorno se siete iscritti al piano Prime.

Lo stesso vale anche per gli auricolari Galaxy Buds Pro che, invece, scendono di appena 50 Euro rispetto al prezzo di listino. I lettori più attenti faranno certamente caso alla presenza delle stesse cuffiette a 71,80 Euro in meno se acquistate nella versione Phantom Violet, più vistosa ma almeno più economica. In tale contesto non si raggiungerà comunque, però, il prezzo minimo storico.

Sempre oggi abbiamo anche trattato il proseguo del volantino “Ogni momento è buono” da Unieuro fino al 28 febbraio.