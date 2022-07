Amazon scalda Luglio 2022: sconto del 26% sul Samsung Galaxy S22 5G

Nel giorno in cui torna il Sottocosto di Unieuro, segnaliamo su Amazon un'offerta molto interessante sul Samsung Galaxy S22 5G, nella configurazione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom White 2022 [Versione Italiana]: 650,75 Euro (879 Euro)

Il colosso di Seattle propone anche il pagamento in dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero da 54,23 Euro al mese, oltre che chiaramente quello in un'unica soluzione.

La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 26 ed il 28 luglio 2022, e viene gestita direttamente da Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma si tratta di una riduzione del 26%, che porta il prezzo vicino al minimo storico.

Amazon specifica che nella confezione è presente anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super rapida.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione contro furto e danni accidentali per due anni a 126,59 Euro e contro soli danni accidentali sempre per due anni a 110,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Disponibili anche altri articoli come custodie, standing cover ed auricolari, oltre che l'opzione regalo.